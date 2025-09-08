Bietencampagne weer van start gegaan

Foto: Cosun Beet Compagny

De jaarlijkse bietencampagne is maandag van start gegaan. Dat houdt in dat de komende maanden weer veel vrachtwagens vol suikerbieten naar de fabriek in Vierverlaten rijden, zodat er suiker geproduceerd wordt.

De Cosun Beet Compagny heeft ook fabrieken in Dinteloord en het Duitse Anklam. Het bedrijf verwacht dat er meer suiker gemaakt gaat worden dan vorig jaar. De afgelopen jaren werd gemiddeld 13,5 ton suiker geproduceerd. Dit jaar is de verwachting dat het 15 ton wordt.

Volgens de Cosun Beet Compagny is twee weken eerder begonnen met het inzaaien van de bieten en staan de gewassen er momenteel goed bij. Ook waren de groeiomstandigheden dit jaar gunstig. De bietencampagne duurt 135 dagen.