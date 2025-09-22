Duurzaam en goedkoper: bewoners Lewenborg starten met deelauto’s

Deelauto in een andere wijk (foto: Rick van der Velde)

Meer ruimte in de straat en minder kosten. Buurtbewoners van de wijk Drielanden in het Groningse Lewenborg hebben een duurzaam initiatief opgezet. Vijftien huishoudens zijn daar begonnen met het gebruik van deelauto’s.

De huishoudens delen voortaan vier elektrische auto’s. Een deel van de bewoners heeft de eigen auto verkocht of tijdelijk in een stalling gezet. De gemeente Groningen heeft extra laadpalen neergezet en een deel van de opstartkosten vergoed door middel van een subsidie.

Maar hoe werkt dat precies, zo’n deelauto? Deelnemers betalen een vast bedrag van €25 per maand om mee te kunnen doen aan het project. Daar bovenop komen de gemaakte kosten door het gebruik van de leaseauto. Kijk voor meer informatie over de deelauto’s in Drielanden op deze website.