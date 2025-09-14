Bert Kramer neemt afscheid van project zuidelijke ringweg: “Prachtig dat we dit zo hebben kunnen maken”

Bert Kramer wordt geïnterviewd bij de opening van het Zuiderplantsoen. Foto: OOG

Met de opening van het Zuiderplantsoen zaterdag zit ook het werk van Combinatie Herepoort erop. Daarmee wordt er ook afscheid genomen van Bert Kramer die de afgelopen jaren een groot aantal keren voor de camera van OOG stond om uitleg te geven over de ontwikkelingen. Hoe kijkt Kramer terug op het project?

De opening van het Zuiderplantsoen, is dit nu de kers op de taart?

“Ja, dit is de kers op de taart. Dat kun je ook wel zien, hoe mooi het allemaal is geworden. We hadden ook gehoopt dat het zo mooi zou worden, maar uiteindelijk moet het allemaal wel lukken. En zoals je ziet, is dat helemaal goed gelukt.”

Iedere keer als het in de afgelopen jaren over de ringweg ging, stond jij bij ons voor de camera. Is dit het einde van een ‘era’?

“Ja, dit is wel het einde. Het project is nu eigenlijk afgelopen. Er zijn de komende maanden nog een aantal kleine restpuntjes waar we mee aan de slag moeten, maar je kunt zeggen dat het nu gebeurd is. Mijn collega’s zijn inmiddels ook vrijwel allemaal vertrokken. Ze zijn aan de slag gegaan met andere projecten waar hun expertise nodig is. Dit feest wat we vieren in het Zuiderplantsoen is dus het einde van het project Ring Zuid en ook het einde van Combinatie Herepoort. Een project waar we meer dan tien jaar mee bezig zijn geweest.”

Wat is in die tien jaar de grootste uitdaging geweest?

“Er waren heel veel uitdagingen. Het begon met de Helperzoomtunnel die op zijn plek moest worden geschoven, wat aanvankelijk niet lukte. Vervolgens al die damwanden die we de grond in hebben moeten trillen, wat in de omgeving voor veel overlast zorgde. Maar ook dat ging goed, mede dankzij het ‘damwandloket’ dat we hadden ingesteld, waar mensen met hun klachten terecht konden. En vervolgens al die afsluitingen die we hebben gehad. Verkeer dat er niet meer langs kon omdat we op plekken aan het werk moesten. We moesten zelfs oproepen doen op radio en televisie aan automobilisten om niet met hun voertuig naar Groningen te komen. Daar hebben veel mensen gehoor aan gegeven. Daarom wil ik ook echt benadrukken dat dit project gelukt is mede dankzij de inwoners die zich heel goed wisten aan te passen.”

Tien jaar werken. Wat vind je van het eindresultaat?

“Ik vind het prachtig. Als je hier fietst, of je rijdt in je auto door de verdiepte ligging, met al die mooie, rode steentjes die je ziet. Ik hoor mensen zeggen dat ze het gevoel hebben alsof ze in het buitenland rijden. Tien jaar geleden stond ik hier ook. Toen lag hier nog een ringweg op een dijk. De mensen die hier woonden hadden veel overlast. Ze keken uit op beton. Nu zie je alleen maar groen. De weg is verdwenen, die ligt onder ons. Dat we dit zo hebben kunnen maken, en dat het ook allemaal gelukt is zoals we het tien jaar geleden bedacht hebben, dan mogen we heel trots zijn. Het enige dat we veranderd hebben is de fietsoversteekplaats bij zwembad De Papiermolen. Daar zou een oversteek over de weg komen, maar toen hebben wij bedacht, hij kan er ook onderdoor. Dat is veel mooier dan dat je daar met de fiets overheen had gemoeten.”

Het plantsoen dat dit weekend geopend is, is voor alle inwoners. Maar voelt het nu ook een beetje als jouw plantsoen?

“Nou, wel een beetje. We hebben hier de afgelopen jaren veel tijd ingestoken. Als je kijkt naar het ontwerp van het Zuiderplantsoen, dan is dat qua project datgene waar we de meeste tijd in hebben gestoken. Iedereen vond er namelijk wat van. De één vond dit, de ander wilde dat. En dan moet je zien dat je alle kikkers in de kruiwagen krijgt. En vervolgens moet je er ook nog voor zorgen dat alle kikkers er gedurende de rit inblijven. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die vinden dat het plantsoen anders had gemoeten. Natuurlijk, er zijn altijd mensen die zoiets vinden. Maar ik denk dat wij een prachtig mooi park hebben neergelegd. De toekomst zal uitwijzen of dat anders moet. Maar wat we nu hebben is een enorme verbetering ten opzichte van wat het was.”

Het heet het Zuiderplantsoen, maar het had ook het Bert Kramerplantsoen kunnen heten…

“Haha, ja dat had ook gekund inderdaad.”

Verslaggever Ruben Feiken sprak met Kramer: