Benieuwd naar het functioneren van landelijke politiek? Gronings onderzoeksinstituut brengt in aanloop naar verkiezingen factsheets uit

Foto: Paul Blom

Met het vallen van Kabinet-Schoof op 3 juni 2025, moeten stemgerechtigden op 29 oktober dit jaar opnieuw naar de stembussen. Om de burgers een handje te helpen, publiceert het Groningse Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) de aankomende periode verschillende factsheets.

In de documenten presenteert het centrum feitelijke informatie over politieke partijen en hun functioneren. Op Linkedin was maandagmiddag zo’n publicatie te zien:



Benieuwd geworden naar de factsheets? Kijk voor meer informatie op de website van het DNPP.