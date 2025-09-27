Benefietavond voor situatie Druzen in As-Suwayda: “Voor deze genocide is nagenoeg geen aandacht”

De regio As-Suwayda. Foto: Shadi Alashkar - https://www.flickr.com/photos/alashkarshadi/8060257363, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22030286

Een benefietavond voor de Druzen die leven in de regio As-Suwayda in het zuiden van Syrië heeft vrijdagavond een bedrag van 280 euro opgeleverd. Initiatiefnemer Alette de Groot noemt de benefietavond belangrijk, omdat er nauwelijks aandacht is voor de situatie.

Alette, hoe is de avond verlopen?

“Het is heel goed gegaan. Eigenlijk was het boven verwachting. De avond heeft zo’n vijftig mensen getrokken. Het vond plaats in de Open Kas van de Biotoop in Haren. Normaal kun je deze ruimte huren voor een bedrag, maar de Biotoop heeft besloten dat er, omdat het om een benefiet ging, geen geld in rekening werd gebracht. Wij hebben zelf eten en drinken aangesleept. En uiteindelijk werd er gedurende de avond goed gedoneerd waardoor we uiteindelijk 280 euro hebben opgehaald. Dit wordt overgemaakt naar een humanitaire hulporganisatie die zich inzet voor de situatie.”

We hebben het over de regio As-Suwayda. Wat is daar aan de hand?

“De laatste maanden wordt er over Syrië gesproken alsof het een veilig land is. Maar dat is niet zo. Het regime van Assad is gevallen. In januari van dit jaar werd de leider van HTS, Ahmed al-Sharaa, benoemd tot interim-president van Syrië. Hij is beter bekend onder de deknaam ‘Abu Mohammad al-Julani’. In 2003 sloot hij zich aan bij al-Qaeda. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al-Julani in mei 2013 op de lijst van ‘Specially Designated Global Terrorist’ geplaatst. Deze man heeft het gemunt op de Druzen.”

Waarbij het afgelopen zomer tot een conflict kwam…

“Wat al-Sharaa heeft gedaan, is het opzetten van een conflict tussen de Druzen en de plaatselijke bedoeïenenstammen. Dat conflict gaf de Syrische veiligheidstroepen een vrijbrief om in te grijpen. Er ontstonden zware gevechten waarbij de veiligheidstroepen aan de zijde van de bedoeïenenstammen streden tegen de Druzen. Dat is er heel heftig aan toe gegaan. Op straat vroegen ze aan mensen of ze moslim of Druze waren. Antwoordde je dat laatste, dan werd je keel doorgesneden of je werd doodgeschoten. Je hebt het dus over genocide. Weliswaar op kleinere schaal dan wat er in Gaza en in Congo gebeurt, maar het is wel genocide waarbij een specifieke bevolkingsgroep wordt aangevallen en vermoord.”

De avond gisteravond in Haren. Hoe verliep die?

“We hadden muziek van Belal Alkhatib. Hij heeft traditionele zang ten gehore gebracht waarbij hij zichzelf begeleidde op een ‘oed’, dit is een snaarinstrument met een korte hals zonder fretten, dat veel in het Midden-Oosten wordt bespeeld. Daarna werd er een gedicht voorgedragen door Hannan van Rooij, de wijkdichter van Vinkhuizen. Het zelfgeschreven gedicht is gemaakt naar aanleiding van gesprekken met Druzen in Groningen. Daarnaast was er een slideshow waarbij mooie beelden van de regio zijn getoond en een van de Druzen die in Groningen woont, heeft een heel mooi verhaal in het Nederlands gehouden. Na afloop was iedereen erg enthousiast. De Druzen zijn hele lieve mensen. Ze vormen een minderheidsgroep, maar wat ze vinden en denken zullen ze nooit aan jou opleggen. Met deze benefietavond voelen zij zich gezien en gehoord; dat is heel belangrijk.”

Je vertelt dat er Druzen in Groningen wonen. Hoeveel zijn dit er ongeveer?

“Vanwege de oorlog tegen Assad zijn er veel Syriërs, en ook Druzen, gevlucht. Een deel daarvan is in ons land terechtgekomen. Voor de duidelijkheid: een Syriër en een Druze kunnen prima samen door een deur. Om hun religie te beschermen leven ze als moslims tussen de moslims en als christen tussen de christenen. Toch worden ze door moslims beschimpt en bespuugd. Dat leidt bijvoorbeeld ook tot spanningen in de AZC’s in ons land. Want deze mensen worden allemaal samen op een locatie ondergebracht.”

Deze actie was een succes. Komt er ook een vervolg?

“Dat is wel onze insteek. Onlangs hebben we met een stand op de Zuidermarkt gestaan tijdens de opening van het Zuiderplantsoen. De komende periode willen we nadenken wat we nog meer gaan doen. Wat ik al zei, de aandacht voor dit vreselijke conflict is heel gering. Terwijl het wel goed zou zijn dat erover geschreven wordt en dat duidelijk wordt dat Syrië op dit moment niet voor iedereen een veilig land is.”

Hannan van Rooij droeg onderstaand gedicht voor:

Ze zochten naar de perfecte steen

Pakte er soms eentje op

Om tegen het licht te houden

Liepen verder oppassend waar

voeten gezet kunnen worden

Balanceren op de bergen

het snuiven van de wind die de druiventrossen zuiveren

Ze hielden de perfecte snorren

kozen neonkleuren voor een vlag



Ze groeiden zo met het gras tussen de rotsen omhoog



Er waren tafels met gevulde schalen

maaltijden die samen met de man, het kind naast ze aten, er was oogst, er was muziek.



Toen deelden de buurvrouw tafels en stoelen uit

Nadat haar man, haar zonen

Nadat iedereen het zag op het plein midden in de stad

Zij deelden uit als antwoord op de ingeslagen kogels



Die scherven waren niet om tassen mee te vullen

Niet als de rotsen mooi



Je strekt je vingers, blijft staan om

Het licht te houden



Er zijn stoelen, tafels, maaltijden, muziek en oogst

De wind is om te bezitten

We pakken het vast

En zeggen: Vanaf nu kleuren we alle stenen neon