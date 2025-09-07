Beker: Tiental Be Quick ronde verder, Groninger Boys op koers

Foto Martijn Minnema. SC Stadspark - Oerterp

Eersteklasser Be Quick 1887 heeft zich zondag geplaatst voor de knock-outfase van de noordelijke districtsbeker. Derdeklasser Groninger Boys heeft alles in eigen hand.

Be Quick won in en tegen Annen ook de tweede wedstrijd in de poule: 3-1. Uitgerekend oud-Annen speler Pim Veltink scoorde na een half uur voor Be Quick. Vlak voor rust kwam de tweedeklasser langszij en moest Be Quick ook nog eens verder met tien man na een overtreding van Musteba Albadawi, die direct rood kreeg.

Ondanks de man minder besliste Be Quick de wedstrijd in een kort tijdsbestek. Sven van der Velde en Geertjan Liewes scoorden in de 70e en 71e minuut.

Be Quick speelt komend weekeinde bij GVAV Rapiditas dat nog belangen heeft. GVAV heeft namelijk nog een punt nodig om op eigen kracht door te gaan. GVAV kan zich waarschijnlijk ook een kleine nederlaag permitteren vanwege het goede doelsaldo.

Lagere klassen

Derdeklasser Groninger Boys heeft alles in eigen hand om een ronde verder te komen. Na de winst op Stadspark volgde een 6-3 uitzege tegen de reserves van GOMOS.

Groninger Boys moet dan winnen van Oerterp dat ook zes punten heeft, maar beschikt over een beter doelsaldo.

De Friezen wonnen zondagmiddag bij Stadspark met 4-2. Winston Bendt en Nick Berends scoorden voor Stadspark, dat bijna de hele tweede helft met tien man speelde na rood voor Marnic Fernand. Stadspark is uitgeschakeld.

Vierdeklasser Engelbert heeft na de 4-0 zege op Siddeburen nog kans om een ronde verder te komen, maar heeft dat niet in eigen hand. Zondag speelt Engelbert tegen Woltersum.

Vijfdeklasser Groen Geel (zondag) verloor met 5-0 van de reserves van Forward. Het was voor Forward de eerste wedstrijd, omdat het duel tegen Heiligerlee vorige week niet door ging. Er was op sportpark Zernike geen veld beschikbaar. Die wedstrijd staat nu voor voor donderdag 18 september op het programma en is mogelijk beslissend in deze poule.