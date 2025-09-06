Beker: Oranje Nassau en Velocitas door, exit Gorecht en Forward

Foto: Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

De eersteklassers Oranje Nassau en Velocitas 1897 hebben zich zaterdag al geplaatst voor de knock-outfase van de noordelijk districtsbeker. Tweedeklassers Forward en Gorecht liggen uit het toernooi.

Oranje Nassau wordt vaak ingedeeld met Gorecht in het toernooi en ON heeft het dan traditioneel moeilijk. Zaterdag werd in Haren echter simpel afgerekend met Gorecht: 2-0.

Gorecht nam het initiatief met enkele mogelijkheden, maar gaandeweg de eerste helft werd ON beter. Na twee grote kansen voor Ruendel Martina en Sven Kesimaat was het in de 44e minuut raak toen Kesimaat van dichtbij ongehinderd kon scoren.

Na de pauze probeerde Gorecht het wel, maar het bleef bij een kans van Dylan van der Spoel die te zacht in schoot. ON besliste na 73 minuten de wedstrijd toen Mart Bloeming vanaf de rand van het strafschopgebied hard uithaalde: 0-2.

Vechtpartij

Er waren twee opmerkelijke momenten. Vlak na de hervatting moest scheidsrechter Stefan Aalders opgelapt worden na een botsing met het hoofd met één van de spelers, De botsing maakte Aalders mogelijk mild, want er ontstond een incident in de slotfase waar menig collega een paar keer rood had getrokken.

Valentijn van Laar van ON legde een tegenstander stevig neer. Van Laar werd vervolgens hard ondersteboven gelopen en daarna waren diverse spelers rollend over elkaar heen aan het te knokken. Aalders hield het bij geel voor Van Laar. Het droge: ‘Niet vechten’ van de Gorecht speaker kon op een applausje rekenen van beide supportersgroepen.

Velocitas

In dezelfde poule won Velocitas 1897 in Zeijen met 2-0 van tweedeklasser SVZ en is een ronde verder. Dion Zimmerman en Thomas Bats scoorden. Omdat Velocitas eerder van Gorecht won en ON van SVZ zijn de laatste poulewedstrijden veredelde oefenpotjes geworden.

Forward

Tweedeklasser Forward verloor ook de tweede wedstrijd en ligt er uit. Forward verloor thuis met 5-0 van Grijpskerk. Grijpskerk is door met Rolder Boys dat verrassend met 5-0 won van eersteklasser Winsum.

GVAV

Tweedeklasser GVAV Rapiditas speelde in Assen gelijk tegen LTC: 1-1. Abubaker Bile scoorde voor GVAV, dat na twee wedstrijden vier punten heeft. Zondag speelt Be Quick 1887 uit bij Annen. Bij winst is Be Quick door. Volgende week staat GVAV – Be Quick op het programma.

GRC

Eersteklasser GRC Groningen speelde thuis met 2-2 gelijk tegen competitiegenoot Drachtster Boys. Jasper Kingma en Parsa Norouzian scoorden voor GRC. GRC speelt volgende week bij FC Burgum. GRC moet winnen, maar ook dan hebben de Groningers het niet in eigen hand.

