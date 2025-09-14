Beker: Groninger Boys ten onder in doelpuntenfestijn, reserves Forward kansrijk

Foto Andor Heij

De reserves van Forward zijn nog in de race voor de knock-outfase van de noordelijke districtsbeker. Alle andere Groninger clubs die zondag in actie kwamen in de derde ronde van de poulefase liggen uit het toernooi, of lagen er al uit.

Derdeklasser Groninger Boys moest winnen om zich te plaatsen. Maar in een waar doelpuntenfestijn werd het 7-5 voor Oerterp, dat daardoor een ronde verder is.

Vierdeklasser Engelbert deed wat het moest doen: Winnen van Woltersum: 3-2. Dat was niet voldoende, want Siddeburen won ook en is door.

De reserves van Forward wonnen op Zernike met 4-1 van MOVV. Donderdag spelen de studenten opnieuw thuis tegen Heiligerlee. De winnaar van dat duel gaat naar de knock-outfase. Beide clubs hebben zes punten en een doelsaldo dat exact hetzelfde is.