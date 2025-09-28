Bakkerij in Beijum sluit aan het einde van het jaar de deuren

Bakkerij Meindertsma aan de Stoepemaheerd in Beijum sluit aan het einde van dit jaar de deuren. Dat meldt de wijkwebsite Beijumnieuws.

Vorig jaar waren er al geruchten dat de bakkerij zou gaan sluiten. Het pand werd op dat moment al aangeboden op de website van een makelaardij. Een datum was toen echter nog niet bekend. “Te zijner tijd gaan we de deuren sluiten. Maar dit kan nog jaren duren.” Nu blijkt dat in november de deuren definitief gesloten worden. Op 1 december verhuist het bedrijf Thong Thai Massage van de Johan de Wittstraat naar de locatie aan de Stoepemaheerd. Thong Thai Massage is gespecialiseerd in Thaise massage en natuurlijke Thaise kruiden stoom spa.

Met het vertrek van Meindertsma verliest Beijum haar enige bakkerij. Bakkerij Meindertsma, waarbij er naast Beijum ook een vestiging in Lewenborg te vinden is, opereert onder de vlag van bakkerij Marinus, Crebas en Meindertsma. In 2016 werden de beide winkels overgenomen.