Automobilist schiet van talud af bij De Hoogte

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een bergingsbedrijf moest er zondagmiddag aan te pas komen om het voertuig van een onfortuinlijke bestuurder weer op de weg te krijgen. Bij de Hoogte was de bestuurder van een talud geschoten.

“Een ongeluk zit in een klein hoekje”, schrijft de politie. “Een oudere bestuurder uit de gemeente Het Hogeland nam rond het middaguur de afrit van de N370 ter hoogte van de wijk De Hoogte. Door nog onbekende reden raakte de man de controle kwijt. Hierop schoot het voertuig van een klein talud af, waarna het voertuig met de achterkant in het water terecht kwam.” Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Met behulp van een bergingsbedrijf werd de auto weer op de weg getakeld. “De auto bleef nagenoeg onbeschadigd. De bestuurder was blij en dankbaar voor alle hulp.”