Amateurvoetbal: Gorecht pakt op valreep een punt, Groen Geel en TKB winnen derby’s

Foto Andor Heij. Helpman - The Knickerbockers

In de tweede klasse J pakte Gorecht op de valreep nog een punt. GVAV verloor opnieuw. Groen Geel en The Knickerbockers wonnen in de derde klasse R de stadsderby’s.

Tweede klasse

Gorecht speelde met 3-3 gelijk in en tegen Grijpskerk. Robin Zuidema opende de score voor Gorecht. Grijpskerk nam het initiatief over en leidde vlak voor tijd met 3-1. Door een eigen doelpunt en een treffer van Jens van der Woude pakte Gorecht alsnog een punt. Gorecht heeft vier punten uit twee wedstrijden.

GVAV verloor zaterdagavond in eigen huis met 2-0 van FC Meppel. GVAV is nog puntloos en staat voorlaatste.

Derde klasse

In 3R won Groen Geel ook de tweede wedstrijd en is alleen koploper. Be Quick 1887 (zaterdag) werd met 3-1 verslagen. Makkelijk ging het niet. Be Quick stond goed en Groen Geel had moeite om tot kansen te komen. Bij een 1-1 stand in de tweede helft besliste Groen Geel bijna binnen de minuut toch de wedstrijd. Michael de Leeuw scoorde vanuit een strafschop en de andere topschutter Rob van der Leij maakte de 3-1. Be Quick heeft drie punten na twee wedstrijden.

Helpman verloor in eigen huis met 1-2 van The Knickerbockers. Helpman was in de beginfase de betere ploeg, maar daarna namen de studenten het initiatief. Vanuit een corner kopte Rogier van Buiten na een half uur hard raak: 0-1. De tweede helft ging op en neer, maar TKB was als eerste effectief. Tobias Stel knalde half vanuit de draai in de 71e minuut binnen: 0-2. Vijf minuten later schoot Jan van Essen namens Helpman van afstand raak: 1-2. Beide ploegen bleven op de aanval spelen, maar echte kansen kwamen er niet meer. Helpman eindigde de wedstrijd met tien man, nadat een doorgebroken speler van TKB werd neergelegd. Beide ploegen hebben drie punten.

Omlandia won in Ten Boer met 2-1 van Loppersum. Jeroen Haan en Lars Venhuizen scoorden voor Omlandia. Omlandia heeft drie punten.

Dat geldt ook voor VV Groningen dat met 1-0 verloor bij Corenos.