Amateurvoetbal: Be Quick 1887 ruim langs GRC Groningen

Foto Andor Heij: GRC Groningen - Be Quick 1887

De allereerste stadsderby in de eerste klasse H werd zondag gewonnen door Be Quick 1887. Op sportpark Corpus den Hoorn werd promovendus GRC Groningen met 3-0 verslagen.

De overwinning was terecht, want Be Quick was over de hele wedstrijd gezien de bovenliggende partij. Na mogelijkheden voor Vincent Pichel en Geertjan Liewes openden de gasten halverwege de eerste helft de score. Pichel haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit.

Vlak voor de pauze kreeg GRC de kans om op gelijke hoogte te komen. Noel Buurma stuitte op Be Quick doelman Rand Vlieg en de rebound van Rens Wardenier teisterde de lat. Ook Parsa Norouzian en Robin van Linschoten kregen mogelijkheden voor GRC.

Liewes scoort twee keer

Een dik kwartier na rust kwam Be Quick op 0-2. Een mooie combinatie van Pichel en Patrick Helbig belandde bij Liewes, die van dichtbij in tikte. Tien minuten later maakte Liewes zijn tweede na een fout achterin bij GRC. Na een korte rush parkeerde de spits de bal in de verre hoek. In blessuretijd had invaller Mohamed Shabeel de eretreffer voor GRC moeten maken, maar hij schoot veel te slap in.

Volwassen

“De eerste 20-25 minuten hebben we goed gespeeld en gedomineerd”, aldus Be Quick-trainer Marco Sanders. “We werden daarna onzorgvuldig in de jacht naar de 0-2 en kregen we het lastig vlak voor de rust. In de tweede helft hebben we volwassen gespeeld en waren we goed in de counter. Met iets minder keuzestress en wat meer zorgvuldigheid hadden we de score hoger kunnen opvoeren, maar we kunnen tevreden zijn”.

Aanknopingspunten

“Ik heb voldoende aanknopingspunten gezien in de loop naar volgende week”, aldus GRC Groningen-trainer Matthijs Ronde. “Ik vond dat we goed mee deden en we kwamen ook tot kansen. Het was jammer dat de bal aan het einde van de eerste helft er niet in ging, want dan ga je heel anders rusten. Maar we stonden een paar keer niet goed en daar profiteerden zij van”.

Be Quick speelt volgende week weer een stadsderby. Om 13.30 uur al is op de Esserberg de klassieker tegen Velocitas 1897. GRC gaat op bezoek bij Drachtster Boys.

GRC Groningen – Be Quick 1887 0-3. 24. Vincent Pichel 0-1. 61. Geertjan Liewes 0-2. 71. Geertjan Liewes 0-3. Scheidsrechter: Tommy Postma. Toeschouwers: 275.

Nederlaag Forward

Een klasse lager verloor Forward met thuis met 2-1 van LSC 1890. De ploeg uit Sneek kwam met 2-0 voor, voordat Marnix Metus wat terug deed voor de Groninger studenten.

Groninger Boys en Stadspark

In de derde klasse N won Groninger Boys in Blijham met 4-2 van ASVB. SC Stadspark speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Actief uit Eelde-Paterswolde.

Lagere klassen

In 4B won Engelbert met 3-0 van Bareveld. Leon Nannuru scoorde twee keer. In 5B vielen veel goals bij Alteveer – Woltersum: 4-5. Miquel Korte scoorde twee keer voor Woltersum. Nils Vandersmissen was het goudhaantje bij Groen Geel (zondag). Hij maakte er vier bij FVV. Groen Geel won met 5-2.