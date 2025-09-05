Vanuit het topje van het ‘cruiseschip’ over de stad kijken? Volgende week zaterdag kan het

Foto: Joris van Tweel

Tijdens het Openingsfestival van het Zuiderplantsoen op zaterdag 13 september kunnen bezoekers eenmalig naar de bovenste verdieping van het ‘cruiseschip’, het bekende gebouw van DUO en de Belastingdienst aan de Kempkensberg. Een unieke kans, want het gebouw is zeer streng beveiligd.

Vanaf het ‘cruiseschip’ krijgen bezoekers, vanuit de bovenste verdieping van het 92 meter hoge gebouw, een fenomenaal uitzicht over zowel het Zuiderplantsoen als de rest van de stad.

Normaal gesproken is de bovenste verdieping alleen te bereiken door medewerkers van DUO en de Belastingdienst. De deuren van het gebouw zijn normaal gesloten. Het feit dat omwonenden hier een kijkje kunnen nemen is dus echt bijzonder, want het gebouw is zeer streng beveiligd.

Strenge regels voor toegang

Vanwege de zeer strenge beveiliging van het gebouw moeten bezoekers zich uiterlijk woensdag 10 september aanmelden via deze pagina. Er wordt bij de aanmelding gewerkt met tijdssloten: iedere bezoeker mag 15 minuten boven rondkijken.

Op de dag zelf moeten bezoekers zich legitimeren met een paspoort, ID-kaart of rijbewijs, voordat ze met de lift naar de bovenste verdieping mogen.

“Zorg er dus voor dat je zaterdag uiterlijk een kwartier van tevoren aanwezig bent”, adviseert Aanpak Ring-Zuid. “Dan is er genoeg tijd voor de controle vooraf. Ben je te laat of heb je geen geldig legitimatiebewijs bij je, dan kun je helaas niet mee naar boven.”

Op de website van Aanpak Ring-Zuid vind je alle voorwaarden voor de trip naar de top van het ‘cruisschip’.