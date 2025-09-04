Activisten gooien liters olie in winkelpanden Herestraat: “Fast fashion moet stoppen”

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Vier activisten van Just Stop Fast Fashion hebben donderdagavond actie gevoerd in de Herestraat. Ze goten tientallen liters zwarte vloeistof op de vloeren bij kledingwinkels The Sting, Costes, Vero Moda en Superdry.



“Fast fashion moet gewoon stoppen”, zegt actievoerder Klaaske van der Wekken van Just Stop Fast Fashion, een campagne van Extinction Rebellion. “Ze bedreigen onze levens en die van de mensen van wie wij houden. Als we deze bedrijven hun gang laten gaan, betekent dat het einde van het leven op aarde.”

De olie, die volgens de actievoerders makkelijk te verwijderen is, staat symbool voor de vervuiling die de kledingindustrie volgens de actievoerders veroorzaakt.

Met de actie willen de activisten aandacht vragen voor de milieu- en mensenrechtenimpact van goedkope kleding en bedrijven aansporen om duurzame alternatieven te ontwikkelen. “Naar schatting is 20% van al het textiel op de wereld door de handen gegaan van tot slaaf gemaakte Oeigoeren in concentratiekampen in China,” zegt Van der Wekken. “En The Sting Companies en Superdry weigeren al jaren te publiceren waar hun producten gemaakt worden.”

Daarnaast is de fastfashionindustrie volgens de activisten verantwoordelijk voor circa acht procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De groep roept de overheid daarom op om fast fashion als fossiele industrie te erkennen en strengere regels op te leggen. Ook zou de gemeente volgens de actiegroep fastfashionwinkels moeten sluiten en een fossielenreclameverbod moeten instellen.

De organisatie benadrukt dat de actie niet gericht was tegen het winkelend publiek. Van der Wekken: “De klimaat- en ecologische crisis wordt aangevoerd door bedrijven en overheden, niet door consumenten en burgers, en daar ligt dus ook de verantwoordelijkheid voor het beëindigen ervan.”