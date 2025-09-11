Actie Extinction Rebellion tijdens opening Zuiderplantsoen

Aanleg zuiderplantsoen. Foto: Joris van Tweel

Actiegroep Extinction Rebellion wil komende zaterdag demonstreren bij de opening van het Zuiderplantsoen. Ze voeren daarmee actie tegen het natuurbeleid van de gemeente

Het Zuiderplantsoen wordt zaterdag officieel geopend met een festival en een buurtbrunch voor omwonenden. Met het festival viert projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het einde van het jarenlange project. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten, waaronder een zomermarkt en een Open Deuren Tocht. Rond het gebouw van DUO/Belastingdienst vindt een kindervrijmarkt plaats en belangstellenden kunnen vier locaties rond het park bezoeken.

Extinction Rebellion demonstreert bij het Zuiderplantsoen omdat er zo’n zevenduizend mensen verwacht worden en dat is meer dan de vergunning toestaat, vanwege de kwetsbaarheid van het Sterrebos daar vlakbij. De actiegroep vindt dat de natuur in Groningen vaak het onderspit delft; een ander voorbeeld is het Betonbos.

Leden van Extinction Rebellion voerden vorige week actie in vier kledingwinkels in de Herestraat. Zij besmeurden de ingang van de boetieks met een zwarte smurrie, die moest doorgaan voor teer.