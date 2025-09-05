Achthonderd handtekeningen tegen sloop Kabouterhuisjes in De Hoogte

Foto Andor Heij

Er zijn bijna achthonderd handtekeningen ingezameld tegen de voorgenomen sloop van de zogenoemde Kabouterhuisjes in de Hoogte. Dat bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst, die mede georganiseerd was door de SP en de Partij voor het Noorden.

De achttien woningen van woningbouwvereniging De Huismeesters staan aan de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan in een groene omgeving. De bewoners willen dat hun huizen gerenoveerd worden. Ook omdat de huizen cultuurhistorische waarde hebben. Het waren huizen waar mensen met TBC konden herstellen.

Overhoop

“Er worden heel wat levens overhoop gehaald”, aldus SP fractievoorzitter Hans de Waard op de bijeenkomst. “Als we als huurders samen komen en zeggen dat we dit niet willen, kunnen we echt wel wat veranderen. Voor verbetering van de huizen en tegen de sloop”. De politieke partijen en de bewoners beraden zich op een ludieke actie bij de overhandiging van de handtekeningen eind deze maand aan De Huismeesters om de sloop van tafel te krijgen.

Geschokt

“Alle bewoners waren geschokt over de plannen”, zei bewoonster Sietske Schoen. “We hebben niks terug gezien wat we met De Huismeesters hebben besproken. Er gaat heel wat veranderen. De helft van het groen gaat verdwijnen”.

Er komen tien eengezinswoningen en acht kleinere woningen voor terug. De huizen worden ten opzichte van de huidige huizen een slag gedraaid en er wordt een weg aangelegd. De sloop van de Kabouterhuisjes zou volgend jaar zomer moeten beginnen.