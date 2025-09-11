Acht internationals terug bij FC Groningen

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

De selectie van FC Groningen is weer compleet, nadat acht spelers op pad waren met diverse landenteams. Meerdere hiervan speelden in EK- of WK-kwalificatiewedstrijden.

Doelman Etienne Vaessen gaat met Suriname na twee duels aan kop in de laatste fase van de WK-kwalificatie. De nummer 1 uit de poule kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK, de nummer 2 maakt nog kans, via intercontinentale play-offs. Suriname speelde met 0-0 gelijk tegen Panama en won met 1-2 van El Salvador. Vaessen stond in beide wedstrijden in de basis.

Brynjólfur Willumsson kwam uit voor IJsland, dat met 5-0 won van Azerbeidzjan. Hij viel na ruim een uur in en speelde zodoende zijn derde interland. De tweede wedstrijd uit de poule verloor IJsland met 2-1 van Frankrijk, maar Willumsson kwam ditmaal niet in actie.

Jong Oranje speelde in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd met 2-2 gelijk tegen Jong Israël. Thom van Bergen startte in de basis maar Thijmen Blokzijl, Jorg Schreuders en Tygo Land kwamen niet in actie.

In dezelfde poule als Jong Oranje speelde doelman Lovro Stubljar met Jong Slovenië de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Het team verloor met 5-0 van Jong Noorwegen. Elvis van der Laan speelde met Zweden onder-17 een vierlandentoernooi. Hij droeg eenmaal de aanvoerdersband.