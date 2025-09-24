‘Aantal dierproeven aan de RUG blijft dalen’

Het aantal dierproeven aan de Rijksuniversiteit Groningen blijft dalen. Dat meldt de Ukrant.

Vorig jaar werden zo’n 10.500 dierproeven uitgevoerd. Het jaar ervoor waren het er ruim vierduizend méér. Dat staat in het Proefdierjaarverslag 2024.

De grootste daling is te zien in de experimenten met muizen en ratten. Dat zijn de dieren die ook het meest gebruikt worden. Het zijn er duizenden minder. De meeste dierproeven werden gedaan voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zoals onderzoek naar het zenuwstelsel.

Volgens het rapport is de sterke daling deels te verklaren doordat er steeds meer alternatieven zijn. Maar dierproeven blijven nodig voor complexere wetenschappelijke vraagstukken.

De RUG wil ook het aantal gefokte dieren terugdringen dat uiteindelijk niet voor een experiment wordt gebruikt. Vorig jaar zijn er ruim 25 duizend dieren gefokt. Drieduizend minder dan het jaar ervoor. Slechts een vijfde ervan werd gebruikt voor een experiment. De dieren die niet worden gebruikt voor een experiment, worden meestal gedood. Adopteren is meestal niet mogelijk.