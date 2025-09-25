Aantal aangiftes stijgt sinds invoering zedenwet

Sinds de invoering van de zedenwet vorig jaar is het aantal aangiftes van seksueel geweld gestegen. In de eerste helft van 2025 werden ruim 2000 aangiftes geregistreerd, ongeveer een kwart meer dan in dezelfde periode in 2024.

Volgens de politie-afdeling zedenzaken komt dit doordat de wet meer vormen van seksueel wangedrag strafbaar maakt. Ook het Centrum Seksueel Geweld in Groningen merkt een toename in het aantal meldingen. Ellis Loman, van het CSG, vertelde in de OOG Ochtendshow: “In Groningen zien we dit jaar 53 procent meer aanmeldingen dan vorig jaar. Zowel slachtoffers als omstanders nemen vaker contact met ons op.”

Loman zegt dat niet iedereen meteen melding doet en dat sommige mensen het ook niet durven. Ze denkt dat aandacht in de media voor onderwerpen zoals femicide kan helpen dat meer mensen hulp durven te vragen. Het CSG zegt dat het goed is om zo snel mogelijk hulp te vragen, het liefst binnen 72 uur. Dan kunnen ze beter medische hulp geven en sporen bewaren voor een onderzoek. Maar dat moet mensen niet tegenhouden om het te melden. Ook als het al langer geleden is, kunnen mensen nog steeds contact opnemen. Loman vertelt: ‘’Wij leggen uit wat mogelijk is en helpen bijvoorbeeld als iemand aangifte wil doen, samen met Slachtofferhulp.”

Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag bereikbaar via 0800-0188, ook anoniem. Informatie is beschikbaar via www.centrumseksueelgeweld.nl