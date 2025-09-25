Omwonenden Skaeve Huse willen naar de rechter

Foto: Joris van Tweel

Omwonenden van de geplande Skaeve Huse zijn van plan om bij de rechter een bouwstop aan te vragen. De woonunits worden binnenkort geplaatst aan de Hoofdweg tussen Groningen en Harkstede.

De omwonenden vragen een financiële bijdrage van medestanders om de gang naar de rechter te kunnen betalen. Zij maken zich grote zorgen over de plannen van de gemeente om de Skaeve Huse aan de Hoofdweg 143A te bouwen. Het gaat om een open woonvorm voor negen mannen met een psychiatrische en/of justitiële achtergrond en met een drugs- en/of drankverslaving.

Volgens de omwonenden hebben deze mensen allerlei zorg- en hulptrajecten doorlopen, maar zonder resultaat. Deze doelgroep is niet te handhaven in een woonwijk. Ze vrezen onder meer voor de veiligheid van hun kinderen die dagelijks lang de woonvorm moeten fietsen.

In januari wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De omwonenden hebben na vijf jaar overleg het vertrouwen in de gemeente Groningen en het veilig laten verlopen van het project opgezegd. De belangenvereniging Harkstede GN gaat in bezwaar en beroep en heeft zo’n 15.000 euro nodig voor de gang naar de rechter.

Volgens een onderzoeksbureau is er sprake van kritische risico’s en ook de oppositie in de gemeenteraad is tegen het plan, evenals de aangrenzende gemeente Midden-Groningen.