Gemeente: ‘geen structurele meldingen van wantoestanden Trompsingel’

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente heeft geen structurele meldingen ontvangen van intimidatie, onveiligheid, drugsgebruik en gebrekkige voorzieningen aan de Trompsingel. Dat antwoordt het college op vragen van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen.

Volgens de raadsleden van die fracties is er al tien jaar sprake van een mensonterende situatie aan de Trompsingel. Negentig appartementen zijn gehuurd voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. De gemeente heeft navraag gedaan bij de politie, handhaving, Meldpunt Overlast en Zorg en WIJ Groningen. De meldingen die wel zijn geregistreerd betreffen vooral fietsendiefstallen en incidenteel overlast van daklozen. De gemeente herkent zich dan ook niet in de term ‘getto’ die de raadsleden hebben gebezigd.

Wanneer inwoners zorgen of overlast melden, worden die opgepakt door het gebiedsteam, handhaving of politie. Als er individuele huurderskwesties worden gemald, dan worden die door een afdeling van de gemeente onderzocht. Daar komt bij dat het hier gaat om reguliere woonruimte en niet om een nieuwe opvangvoorziening.

Om problemen te voorkomen krijgen de bewoners wel nieuwe toegangstags. Er is geen 24 uurs toezicht, omdat het gaat om reguliere woonruimte. Wel is er structureel sociaal beheer aanwezig via CareX. Structurele problemen zoals lekkage, vervuiling, geluidsisolatie en extreme kou of hitte vallen volgens het college onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.