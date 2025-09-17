Qbuzz laat per 22 september extra bussen rijden

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Qbuzz laat vanaf komende maandag op een aantal lijnen extra bussen rijden. Dis is nodig omdat er meer passagiers instappen dan verwacht.

Tussen het Noorderstation en Zernike zijn meer studenten gaan reizen nu daar meer rechtstreekse treinen van Arriva stoppen. Toch blijven de bussen op Q-link 15 erg druk. Daarom gaan daar in de ochtendspits, in de middag en vroege avond meer bussen rijden.

Lijn 107 Stadskanaal – Hoogezand – Zernike Campus krijgt een extra rit aansluitend op het collegeblok van de RUG om 9 uur. Lijn 109 Assen – P+R Hoogkerk – Zernike Campus krijgt een extra rit aansluitend op het collegeblok van de RUG om 13 uur. Het aantal reizigers ligt daar ruim 30 procent hoger dan vorig jaar.

Ook in de Qlinerlijnen is het drukker geworden. Omdat er alleen zitplaatsen in Qlinerbussen zijn, worden extra bussen ingezet, waaronder op Qliner 300, die op P+R Borger start en om 8.23 uur in Groningen aankomt.

Qliner 309 Assen – Groningen krijgt extra ritten met aankomst in Groningen om 8:08 en 8:23 uur. Qliner 309 heeft daarmee gemiddeld om de 5 minuten een bus van Assen naar de stad.