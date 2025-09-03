Lycurgus contracteert lange middenman Manuohalalo

Volleybalclub Lycurgus heeft opnieuw een speler gecontracteerd. Het gaat om de 28-jarige Rodrigue Manuohalalo.

De 2 meter lange middenspeler is afkomstig van het Franse eiland Nieuw-Caledonië en speelde jaren in Frankrijk. Hij komt uit een echte volleybalfamilie: zijn broer en zus spelen op hoog niveau in Frankrijk. Manuhalalo: ‘Het is voor mij een kans om nieuwe ervaringen op te doen. Lycurgus biedt een goede structuur, een mooie competitie en een plek waar ik mezelf verder kan ontwikkelen.’

Coach Sam Gortzak is blij met hem: ‘Rodrigue loopt al een tijdje mee en heeft veel ervaring opgedaan in sterke Pro A en B competities in Frankrijk. Hij is een slimme aanvaller met veel opties qua slagrichtingen.” Lycurgus ziet in Manuohalalo een speler die niet alleen kwaliteit, maar ook energie en karakter toevoegt. Inmiddels heeft Lycurgus tien spelers voor komend seizoen gecontracteerd.