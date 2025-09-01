1H: Velocitas 1897 verpest feestje Be Quick 1887 en wint klassieker

Foto Andor Heij. Be Quick - Velocitas

Be Quick 1887 greep zaterdag de klassieker en derby aan om een open dag te organiseren. Velocitas 1897 verpestte dat feestje en won terecht met 2-1.

Velocitas was voor de pauze de betere ploeg en kreeg de nodige kansen. Alleen hadden Dion Zimmerman en Kay Bootsma in eerste instantie het vizier niet op scherp staan. Bootsma brak na 31 minuten toch de ban. Hij kwam op rechts door en schoot hard raak: 0-1.

De eerste grote kans voor Be Quick was meteen doeltreffend. Patrick Helbig werd één op één met Feike Spoor gezet. Met een mooi wippertje verschalkte Helbig de Velocitas doelman.

Neer sabelen

Verdediger Musteba Albadawi van Be Quick sabelde tegenstander Tim Sanders vlak voor de pauze van achteren neer. Tot verbazing van vriend en vijand kreeg Albadawi slechts geel. De van een blessure teruggekeerde Hugo Stoker verving hem na rust.

Bootsma beslist duel

Na de pauze waren de ploegen meer aan elkaar gewaagd. Kasper Oldenburger kreeg namens Velocitas twee goede kansen en voor Be Quick schoot Stoker op de lat. Na 69 minuten bouwde Velocitas aan een mooie aanval die via Zimmerman bij Bootsma kwam. Bootsma schoot van dichtbij zijn tweede van de middag binnen: 1-2.

Robbin van Kooten was een minuut daarna dicht bij de gelijkmaker. Zijn stift was echter te laag en een prooi voor Spoor. Geertjan Liewes kreeg voor Be Quick misschien wel een nog grotere kans. Een op één met Spoor rolde de bal net naast. Be Quick drong in de slotfase aan, maar de Velocitas defensie bleef, af en toe met kunst en vliegwerk, overeind.

Terecht

“Ik vond het een meer dan terechte overwinning”, aldus Velocitas-trainer Robbie Wentink. “Dat we het in de slotfase dan nog zo spannend maken is lullig. Maar ik denk dat we over de hele wedstrijd bovenliggend waren. We hebben wel een paar mindere fases gehad, maar ik denk dat we hartstikke tevreden mogen zijn met de strijd die we geleverd hebben en de kansen die we hebben gecreëerd”.

Niet goed genoeg

“Velo was op alle fronten beter dan ons vandaag”, zei Be Quick-trainer Marco Sanders. “Vooral in de eerst helft waren zij steeds een stapje eerder en wij een stapje te laat. In de tweede helft was er meer evenwicht. Hoe wij met de kansen om gingen zegt wel wat over hoe we de wedstrijd gespeeld hebben vandaag. Heel ongeconcentreerd, niet agressief genoeg, niet goed samenwerken, de afstanden waren te groot, tachtig procent van de tweede ballen waren voor hun. Dan heb je de basis dingen van het voetbal niet voor elkaar”.

Velocitas heeft vier punten uit twee wedstrijden. Be Quick heeft er drie.

Be Quick 1887 – Velocitas 1887 1-2. 31. Kay Bootsma 0-1. 36. Patrick Helbig 1-1. 69. Kay Bootsma 1-2. Toeschouwers: 600.

Overige wedstrijden in 1H

In dezelfde klasse verloor GRC Groningen ook de tweede wedstrijd. Drachtster Boys was thuis met 3-2 te sterk. Rens Wardenier en Noel Buurma openden de score voor GRC. Via twee keer Jorn Wester en één keer Dylan Smit kwam Drachtster Boys op voorsprong. GRC miste in de slotfase nog een hele grote kans op de gelijkmaker.

Oranje Nassau pakte zaterdagavond in Winschoten tegen WVV de winst: 3-1. Sven Kesimaat wist na een kwartier een rebound te verzilveren. Na rust werd WVV sterker en Bo van Lent maakte de 1-1. In de slotfase trok ON de wedstrijd naar zich toe. Sam Niewold en Benjamin Cisse, allebei met het hoofd, zorgden voor de stad-Groninger zege. ON heeft vier punten na twee wedstrijden.