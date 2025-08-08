Zwemmers opgelet: waarschuwing vanwege blauwalg in zwemvijver Stadspark

Wie met het mooie weer van komend weekend een duik wil nemen, moet zich afvragen of zwemmen in de Sprengervijver in het Stadspark een goed idee is. Er zit blauwalg in het water.

De waarschuwing werd afgelopen woensdag afgegeven na een controle op de waterkwaliteit. Zwemmen in de Sprengervijver kan en mag nog steeds, maar er is wel een officiële waarschuwing afgegeven.

Blauwalgen zorgen voor een vergrote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. Blauwalg is voor beide zwemlocaties geen vreemd verschijnsel tijdens de zomermaanden. Vrijwel ieder zwemseizoen ontwikkelen de bacteriën zich snel in het opwarmende water. De bacterie vormt soms zelfs een drijflaag, waarin gifstoffen worden gevormd.

De Sprengervijver werd begin juni geopend als nieuwe zwemlocatie in Stad. De zwemzone ligt in het midden van de Sprengervijver en is honderd meter lang en twintig meter breed. Zwemmen mag alleen vanaf de kade bij het Stadsparkpaviljoen, via twee drijvende steigers met trappetjes. Daarnaast liggen er drie rustboeien in het water.

De zwemvijver is het resultaat van een initiatief dat twee jaar geleden werd gestart door vier gemeenteraadsfracties. De vijver had al in de zomer van 2023 open moeten gaan, maar de aanleg liep vertraging op. De gemeente hoopt dat de zwemvijver de druk op andere populaire zwemplekken, zoals het Stadsstrand en het Noorderplantsoen, helpt verlichten.