Zwembad Hoogkerk langer open vanwege tropische temperaturen

De tropische temperaturen die de komende dagen bereikt gaan worden zijn voor het zwembad in Hoogkerk aanleiding om extra lang geopend te zijn.

“Omdat het tropisch warm wordt, zijn we deze week extra open”, reageert het zwembad. “Kom daarom lekker afkoelen en genieten in het zwembad. In de ochtenden zullen we van 07.00 tot 10.00 uur geopend zijn. Op maandag zijn we van 13.00 tot 20.00 uur geopend, op dinsdag van 12.00 tot 16.00 uur, op woensdag van 13.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur.” Het zwembad in Ten Boer is de komende dagen dagelijks van 07.00 uur tot 19.30 uur geopend.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het de komende dagen tropisch warm. Dinsdag voelt het broeierig aan met temperaturen die oplopen tot zo’n 30 graden. Woensdag kan het kwik zelfs stijgen naar 32 graden.