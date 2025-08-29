Zummerbühne moet twee voorstellingen afzeggen door zieke acteur

De cast van 'Gronieken' bij het Grunopark - Foto: Nienke Maat

Twee voorstellingen van het toneelstuk Gronieken van Zummerbühne, wat dit jaar wordt gehouden op een grote zandvlakte bij Meerstad, zijn geannuleerd, omdat een hoofdrolspeler ziek is.

Het gaat om de uitvoeringen van donderdag en vrijdag. Omdat er geen vervanger beschikbaar was voor de rol, moest de organisatie besluiten de voorstellingen te schrappen. Daarmee vervalt ook het diner voor de bezoekers op beide avonden.

Bezoekers met een kaartje zijn per sms en e-mail geïnformeerd. De organisatie gaat er vooralsnog van uit dat de voorstellingen vanaf zaterdag weer gewoon doorgaan.