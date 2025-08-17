Brand tunnel zuidelijke ringweg onder controle; weg richting Hoogezand dicht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De zuidelijke ringweg is zondagmiddag enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest vanwege een autobrand. Op dit moment is alleen de weg richting Hoogezand nog dicht. Niemand raakte gewond.

De brandmelding kwam rond 13.05 uur binnen bij de hulpdiensten. Twee tankautospuiten en een schuimbluswagen zijn direct ter plaatse gestuurd. “De brand hebben we inmiddels onder controle”, vertelde brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema rond 13.25 uur. “Het betrof een dieselauto die in de richting van Hoogezand reed en die volledig in brand stond. De brand ontstond op het weggedeelte tussen twee tunneldelen. De bestuurder kon zich tijdig uit de voeten maken en zocht via een nooddeur in de tunnel een veilig heenkomen.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Vanwege de brand is het veiligheidssysteem in de verdiepte ligging geactiveerd, waardoor de slagbomen in beide richtingen sloten. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, waarbij de rook een van de tunnels in trok. “In zulke situaties wil je voorkomen dat er files in de verdiepte ligging ontstaan. Daarom is de weg in beide richtingen afgesloten”, zegt Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. “Het autoverkeer vanuit Hoogezand en Drachten wordt omgeleid via de oostelijke en noordelijke ringweg.”

Rond 13.45 uur ging de weg van Hoogezand richting Drachten weer open voor het verkeer. Wanneer het andere weggedeelte weer open kan is nog onbekend. Van der Meer: “Het voertuig moet eerst worden weggesleept door een bergingsbedrijf. Daarna doen wij onderzoek naar mogelijke schade aan het wegdek.” Een nieuwsfotograaf vertelt dat de brand gepaard ging met forse rookontwikkeling die goed in de omgeving was te ruiken. De brand trok veel belangstelling van buurtbewoners die een kijkje kwamen nemen.