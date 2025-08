Zorgen in De Poffert over trekkers die jarenlang zand aanvoeren naar Oostwold: “Wachten op ongelukken”

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Bewoners in De Poffert maken zich zorgen over het verkeer dat zandgrond aanvoert naar Oostwold en daarvoor met hoge snelheid door hun dorp rijdt. De werkzaamheden zullen nog zeker acht jaar duren.

“In deze periode van het jaar kunnen we weer even buiten zitten,” vertelt bewoner Kees de Bock. “Vanwege de bouwvak liggen de werkzaamheden bij Oostwold stil. Maar wanneer de bouwvak is afgelopen, rijden hier zo’n vijftien trekkers en vrachtwagens door het dorp om grond aan te voeren. De chauffeurs op de vrachtwagens zijn ervaren mannen en vrouwen die zich zoveel mogelijk aan de regels houden. Het probleem zijn de bestuurders op de trekkers die met een noodgang door het dorp rijden. Het is werkelijk absurd. Het gaat gepaard met enorme herrie, maar ook de veiligheid is in het geding.”

Zonnewal

Het verkeer pendelt tussen bedrijventerrein Westpoort bij Hoogkerk en Oostwold. Bij Oostwold wordt een zonnewal aangelegd. Deze wal van 1.500 meter lang krijgt 9.000 vierkante meter aan zonnepanelen en maakt de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert energieneutraal. De Bock: “Wij gunnen de dorpen deze wal. Dat is helemaal het probleem niet. Het probleem is het verkeer. De realisatie van deze wal gaat nog zeker 8,5 jaar duren. Dat betekent dat we al die tijd met deze overlast te maken zullen hebben: met geluidsoverlast, maar ook met de veiligheid die in het geding is.”

“Geen inspraak geweest”

De bewoners richten hun pijlen op de gemeentes Groningen en Westerkwartier. Men is namelijk nooit meegenomen in het proces over waar de route voor de transporten zou komen te liggen. “Als je zoiets begint, is het volstrekt logisch dat je met bewoners in gesprek gaat. Die vorm van inspraak is er nooit geweest. Als we die mogelijkheid wel hadden gehad, dan hadden we mee kunnen denken. Dan hadden we een alternatieve route voor de transporten aan kunnen wijzen. Maar toen wij in de gaten kregen wat er ging gebeuren, was het al te laat. Op dat moment waren de alternatieve routes al afgevallen. De wethouder heeft hier zijn excuses voor aangeboden. Volgens hem kan het proces niet meer teruggedraaid worden.”

De Bock: “In normale situaties ontstaat er een plan. Dat wordt met de politiek gedeeld. Daar worden de omwonenden in betrokken. Verkeerskundigen gaan aan de slag met de uitvoering. Die resultaten worden gedeeld, zodat er door de partijen geanticipeerd kan worden als iets niet ideaal is. Maar dat is hier allemaal niet gebeurd.” Wat er nu verder gaat gebeuren is onduidelijk. “De wethouder heeft een tweede gesprek voorgesteld. Maar als je bij het eerste gesprek aangeeft dat je niets meer kunt doen, heeft een nieuw gesprek ook geen zin. Dat hebben we dus afgezegd.”

Trillingsmeters

De overlast van de zandtransporten komt bovenop de hardrijders die al jaren voor overlast zorgen in De Poffert. Twee jaar geleden leidde dit tot de realisatie van een drempel tussen De Poffert en Westpoort. Toen zeiden de bewoners al dat dit niet voldoende zou zijn. “Dat zie je nu ook. De drempel ligt te ver buiten het dorp. In het dorp hebben we te maken met hardrijdend verkeer. Dat lost deze drempel niet op.” Het bedrijf dat de werkzaamheden bij Oostwold uitvoert, is niet doof voor de geluiden. De afgelopen periode hebben er trillingsmeters aan een aantal woningen in het dorp gehangen. De Bock: “Doordat er hard wordt gereden, zorgt dit ook voor trillingen. Maar deze methode is een voorbeeld van een slager die zijn eigen vlees keurt. Doordat bekend was dat de meters er hingen, hielden de chauffeurs zich die periode aan de regels. Toen de apparatuur weer weg was, gingen de gashendels weer vol open.”

De Bock laat een filmpje zien van een trekker die op hoge snelheid het dorp uitrijdt: “Zo gaat dat dan. Het is niet te doen. Niet qua lawaai, maar ook niet qua veiligheid. Vroeg of laat gaat dit een keer mis.”

