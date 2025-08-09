‘Zondag zonnige perioden, komende week mogelijk tropisch’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zomer laat zich de komende dagen van zijn beste kant zien. Mogelijk krijgen we op woensdag te maken met tropische temperaturen.

Zondag begint zonovergoten. Later in de ochtend en in de middag kunnen er wat stapelwolkjes ontstaan. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, die later draait naar het noordwesten, wordt het 21 of 22 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder, waarbij de minimumtemperatuur rond de 12 graden komt te liggen.

Maandag zal zonovergoten verlopen. Er staat nauwelijks wind. Het wordt 24 of 25 graden. Ook op dinsdag is er veel zon, maar is er ook bewolking. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting wordt het dan 27 of 28 graden. Op woensdag krijgt de zon weer alle ruimte en kan het 31 of 32 graden worden. Het is dan nagenoeg windstil.