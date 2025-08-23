Zondag wisselend bewolkt, komende dagen voornamelijk grijs

Foto: Joris van Tweel

Een warm en tropisch einde van augustus hoeven we dit jaar niet te verwachten. De nieuwe werkweek gaat overwegend grijs verlopen waarbij er zo nu en dan wat ruimte is voor de zon.

Zondag begint de dag met wolkenvelden waarbij zo nu en dan de zon even tevoorschijn komt. In de middag krijgt de zon nog wat meer ruimte. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het 18 of 19 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 9 graden komt te liggen. Maandag verloopt nagenoeg grijs. Zo nu en dan laat de zon zich even zien. Het blijft droog. Het wordt 19 of 20 graden bij een zwakke wind uit westelijke richting.

Dinsdag begint zonnig maar in de middag nemen wolkenvelden toe. In de avond kan er mogelijk een buitje vallen. Bij een zuidelijke wind kan de maximumtemperatuur oplopen naar zo’n 24 graden. Woensdag lijkt nagenoeg grijs te gaan verlopen, waarbij er zo af en toe ruimte is voor de zon. Dan wordt het 22 of 23 graden.