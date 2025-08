‘Zondag wisselend bewolkt, komende dagen buien’

Foto: Joris van Tweel

Met de regen van de afgelopen dagen leek het al een beetje herfst. Toch lijkt de situatie komende week te verbeteren, waarbij het aan het einde van de werkweek mogelijk zonniger en warmer wordt.

Op zondag is het wisselend bewolkt. In de ochtend kan er nog een bui vallen, daarna wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag blijft het droog. ’s Avonds kan er weer een bui vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt het 21 of 22 graden. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af, waarbij de zon in de ochtend de meeste ruimte krijgt. In de avond is een bui mogelijk. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden. Op dinsdag staat er een forse westenwind. De zon krijgt wat meer ruimte, maar verspreid over de dag zijn er ook buitjes mogelijk. Dan wordt het 17 of 18 graden.