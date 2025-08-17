Zondag protestmars tegen femicide op Grote Markt

Afgelopen voorjaar werd er met een expositie aandacht gevraagd voor femicide. Foto: Stichting Open Mind

Op de Grote Markt vindt zondag een mars plaats tegen femicide. De protestmars is een initiatief van de Groningse Dolle Mina’s.

Het protest begint zondag om 14.00 uur op de Grote Markt. De route vormt een acht, symbool voor het feit dat elke acht dagen in Nederland een vrouw of meisje wordt vermoord omwille van haar geslacht, vaak door een (ex-)partner. Begin augustus vond een vergelijkbare demonstratie plaats in Rotterdam, naar aanleiding van de moorden op de 39-jarige Joeweela en op een 38-jarige vrouw in Vlijmen. Voor de Dolle Mina’s was dit reden genoeg om ook in Groningen een mars te organiseren.

Tijdens de mars worden de namen van slachtoffers van femicide voorgelezen. Ook spreekt Marian Stoppelenburg, die haar dochter Sandra, eigenaar van restaurant Wereldgeluk, verloor door femicide. De Dolle Mina’s willen met de mars onder meer bereiken dat femicide wordt erkend als een specifieke en structurele vorm van gendergerelateerd geweld, ook in wet- en regelgeving. Daarnaast pleiten ze voor nieuwe daderwetgeving, zodat vrouwen het recht hebben te weten met wie ze te maken hebben. Verder moeten overheden zorgen voor meer educatie voor jongens en meer bescherming, opvangplekken en veiligheid voor vrouwen. Ze moeten bovendien beter optreden tegen plegers van geweld en stalking, en dreiging erkennen als een hoogrisico-indicator.

Dolle Mina’s

De Dolle Mina’s waren een bekende feministische actiegroep die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw opkwam voor vrouwenrechten. De groep is vernoemd naar Wilhelmina Drucker, een van de eerste feministen van Nederland. De Dolle Mina’s streden onder meer voor gelijke lonen, recht op abortus en het einde van traditionele rolpatronen. De naam wordt tegenwoordig vaak gebruikt voor feministen die zich hard maken voor gelijke rechten en strijden tegen seksisme en patriarchaat. In Groningen zijn de Dolle Mina’s sinds dit jaar weer actief.