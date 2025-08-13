Zondag Noordelijke Mars tegen Femicide in Groningen

De Dolle Mina’s van Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle houden komende zondag een Noordelijke Mars tegen Femicide (vrouwenmoord).

Elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw of meisje vermoord omdat ze vrouw is, door – of in opdracht van – een (ex-)partner. Vandaar de mars door de binnenstad, als symbool voor en als herdenking aan de vrouwen die slachtoffer zijn geworden van femicide.

Dolle Mina is een feministische beweging, ontstaan in de winter van 1969-1970. Jarenlang voerden zij actie. In 2013 werd Dolle Mina nieuw leven ingeblazen, mede uit protest tegen het terugdraaien van bepaalde ontwikkelingen.

De Dolle Mina’s willen we met de Mars onder meer bereiken, dat femicide wordt erkend als een specifieke en structurele vorm van gender gerelateerd geweld, ook in wet- en regelgeving. Ook moet er nieuwe dader-wetgeving komen, omdat vrouwen het recht hebben te weten met wie ze te maken hebben.

Verder moeten overheden zorgen voor meer educatie voor jongens, en meer bescherming, opvangplekken, en meer veiligheid voor vrouwen. Ook moeten ze beter optreden jegens plegers van geweld en stalking en dreiging erkennen als hoog-risico indicatoren.