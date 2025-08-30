Zondag kans op een bui, ook komende dagen blijft het niet droog

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen grijs, met de kans op buien. De zon zal zich weinig laten zien.

Zondag begint de dag bewolkt, met in de ochtenduren een kleine kans op wat zon. Later op de ochtend en in de middag kan er plaatselijk een bui vallen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 tot 23 graden. In de nacht naar maandag blijft het bewolkt en is er kans op neerslag, bij een minimumtemperatuur van circa 16 graden.

Maandag verloopt de ochtend bewolkt met af en toe een bui. In de middag breekt de bewolking open en is er meer ruimte voor de zon, al blijft de kans op een bui aanwezig. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten, wordt het 21 tot 22 graden.

Dinsdag is de zon in de ochtend nog even te zien. In de middag neemt de bewolking toe, wat kan leiden tot buien en zelfs onweer. De temperatuur komt niet boven de 21 graden uit. De wind blijft zwak en komt uit het zuiden.