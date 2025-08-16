‘Zondag grijs en kans op een buitje, komende dagen af en toe zon’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De komende dagen hebben we zo af en toe te maken met hardnekkige bewolking. Maar de zon laat zich in de nieuwe week ook zien.

Zondag verloopt de dag grijs, met in de middag kans op een bui. De wind is zwak tot matig en waait uit noordwestelijke richting, later draaiend naar het noorden. De maximumtemperatuur ligt rond de 19 of 20 graden. In de nacht naar maandag klaart het op en zakt de temperatuur tot ongeveer 14 graden. Maandag laat de zon zich zo nu en dan zien tussen de bewolking door. De wind is zwak en waait uit het noordoosten, met temperaturen die oplopen tot 24 of 25 graden.

Dinsdag zijn de verschillen klein. Er is bewolking, maar de zon laat zich ook zien. De wind draait naar het noorden, waardoor de maximumtemperatuur met 21 graden wel wat lager uitvalt. Op woensdag overheerst de bewolking, al kan de zon zich laten zien en kan er een bui vallen. De temperatuur ligt dan rond de 22 graden.