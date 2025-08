Zon en buien wisselen elkaar af tot woensdag, daarna wacht comeback van de zomer

Foto: Gerard Kobes

De komende dagen blijft het weerbeeld in Groningen wisselvallig. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar ook buien, soms met onweer, trekken over de provincie. De temperatuur blijft overwegend aangenaam, maar de wind laat zich regelmatig flink gelden. Vanaf halverwege de week lijkt de zomer terrein te winnen, met oplopende temperaturen en meer zon.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag vallen er enkele (stevige) buien met kans op een slag onweer. Later op de dag verplaatst de buitenactiviteit zich naar het zuidoosten van de provincie en gaat de zon wat vaker schijnen. Het wordt 20 graden bij een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4.

In de nacht naar zondag zijn er een paar opklaringen, maar neemt de kans op een bui geleidelijk weer toe bij minima rond 15 graden. Zondag overdag is er af en toe zon, maar in de namiddag of avond gaat het opnieuw regenen. Het wordt 22 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Maandag wordt het 21 of 22 graden. Eerst is er af en toe zon, maar de bewolking neemt toe en in de namiddag volgt weer regen. Op dinsdag staat er een forse westenwind, windkracht 5 tot 6 en doet het kwik een stapje terug naar 19 graden. Vaak is het droog en er kan een enkele bui vallen.

Woensdag tot en met vrijdag volgt de overgang naar een zonniger en vaak droog weertype waarbij het kwik oploopt naar 25 graden in de loop van de week. Mogelijk zet die temperatuurstijging in het weekend door. Of het steeds helemaal stabiel blijft, is de vraag. Wel is het vrij zeker dat de zomerwarmte terugkeert.