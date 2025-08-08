Zomertemperatuur trekt aan volgende week aan tot tropische waarden

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Voor wie de regen van de afgelopen weken deed hunkeren naar lekker zomerweer, wordt volgende week blij. De laatste bewolking trekt gedurende het weekend weg en de maximumtemperatuur loopt elke dag een stukje op.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag kent flinke zonnige perioden en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 24 graden bij een zwakke of matige westelijke wind. In de nacht naar zondag is het helder en koelt het af naar omstreeks 13 graden. Ook zondag overdag blijft het droog met veel zon. Bij een zwakke noordenwind wordt het 23 graden.

Maandag wordt het warmer met 25 of 26 graden als maximumtemperatuur. Het is dan zonovergoten met rustig weer. Dinsdag tot en met donderdag is het hoogzomer met veel zon, droog weer en overdag wordt het 28 tot 30 graden. In de nachten schommelt de temperatuur rond 15 graden en doorgaans staat er niet al te veel wind.

Het zeer warme tot soms tropische weer lijkt ook de rest van de week aan te houden. Pas tegen het einde van de week zou een invallende noordenwind voor verkoeling gaan zorgen.