Zomerstad op z’n Frans’ smaakt naar meer: “We hebben de Westerhaven op de kaart gezet”

Op straat wordt er kunst gemaakt. Foto: ingezonden

De Westerhaven werd de afgelopen weken omgetoverd tot een ‘Place du Tertre’. Het evenement, ‘Zomerstad op z’n Frans’, werd voor het eerst gehouden en smaakt volgens Fokko Schepel van de winkeliersvereniging naar meer.

Fokko, hoe kijk je terug op de afgelopen vier zondagen?

“Het was een heel groot succes. We hebben geen wanklanken gehoord. Wat ons opviel, is dat het druk was, dat standhouders en deelnemers heel positief reageerden en dat het door het publiek omarmd werd. Mensen liepen met een glimlach op hun gezicht over de Westerhaven, vooral omdat ze verrast werden: ze kwamen iets tegen wat ze niet verwacht hadden.”

Voor de mensen die het gemist hebben: wat is ‘Zomerstad op z’n Frans’?

“Eigenlijk kun je het beschouwen als een Franse kunstmarkt. Er waren vier zondagen op een rij zo’n dertig kramen vol met kunst, ambacht, muziek en Franse gezelligheid. Op de markt lieten kunstenaars niet alleen hun werk zien, maar bezoekers konden hen ook in actie zien. Ze konden letterlijk over de schouders meekijken bij bijvoorbeeld schilderen en handwerken en konden in sommige gevallen ook meedoen. Daarnaast was er muziek en waren er activiteiten voor kinderen, zoals een poppenkast die veel enthousiasme opwekte.”

Toch lijkt het mij voor jullie als organisatie best spannend om zoiets voor het eerst te organiseren…

“Absoluut. Anderhalve maand voor de start van het evenement maakten we ons zorgen of we alle plekken wel konden bezetten. Maar toen het evenement eenmaal begon en de mensen zagen wat het was, is er een balletje gaan rollen. We hebben zelfs nog veel aanmeldingen gekregen, zo veel dat we niet alles konden honoreren omdat we onvoldoende plekken beschikbaar hadden.”

Wat is de grootste winstfactor?

“Dat we elkaar gevonden hebben. In discussies gaat het vaak over muziek, over kunst en over ondernemers en winkeliers. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we de afgelopen weken bezig zijn geweest met ontzuiling. We hebben kunst, muziek en retail met elkaar vermengd. Dat hebben we gedaan zonder een script. We hebben het idee geopperd en we hebben het moment zijn werk laten doen om het op zijn plek te laten vallen. We hebben iets bedacht, en dat is overduidelijk gaan lopen. Mensen zijn elkaar gaan tippen, het netwerk is zijn werk gaan doen. In vergelijking met vorig jaar zomer was het op deze zondagen veel drukker. Over de omzet kan ik niet alle details geven, maar ik weet van een ondernemer dat deze vijftig procent meer heeft verdiend dan op de zondagen van vorig jaar zomer.”

Wat heeft dit evenement jullie concreet opgeleverd?

“We hebben veel nieuwe bezoekers mogen verwelkomen. Mensen vertelden ons dat ze ervan gehoord hadden en het met eigen ogen wilden zien, waarbij ze ook vertelden dat de Westerhaven een plek is waar ze normaal niet zo snel komen. We hebben bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen uit Drenthe en Friesland. En het heeft mooie samenwerkingsverbanden opgeleverd. Kunstenaars hebben heel enthousiast gereageerd op dit initiatief. Er zijn zelfs mensen geweest die zo enthousiast werden van het kunst maken op straat, dat ze zelf ook begonnen zijn met het maken van kunst. Ze werden als het ware over een drempel geholpen. Dus ik denk dat we de Westerhaven hiermee echt op de kaart hebben gezet.”

Als we het over de toekomst hebben, krijgt dit een vervolg?

“We gaan dit evenement de komende periode evalueren. Maar als ik op persoonlijke titel spreek, is mijn ambitie dat dit een vervolg krijgt. En ik zou het dan ook heel graag groter willen opzetten, zodat je ook de straten tot aan de Museumbrug erbij betrekt. En van zo’n eerste editie leer je ook heel veel. We hebben nu weinig aan publiciteit gedaan. Dat was echt het allerlaatste moment dat we dit hebben opgepakt. Dat kan een volgende keer beter, waardoor we het ook goed in de markt kunnen zetten.”

Zoiets opzetten kost natuurlijk ook het nodige regelwerk. Zou dat ook makkelijker kunnen?

“In normale omstandigheden moet je inderdaad een vergunning aanvragen. Daar moet je op tijd bij zijn en rekening houden met bezwaartermijnen. Daar hadden we dit keer geen last van. De gemeente heeft het namelijk uit handen genomen. Daar zijn we heel blij mee. Sowieso was de samenwerking heel prettig. De afgelopen weken is het georganiseerd onder de paraplu van ‘Zomerstad’. Dat is een evenement dat sowieso veel potentie heeft.”

Als we het over een vervolg hebben, dit keer hadden jullie een Frans thema. Kan het de volgende keer wellicht ook een Italiaans of Spaans thema krijgen?

“Dat is iets wat nog volledig openstaat. En het is grappig dat je ernaar vraagt, omdat we deze opmerking de afgelopen periode vaker hebben gehoord. Het doet me ook een beetje denken aan de ‘Landenweek’, die in 2006 voor het laatst werd gehouden. In kraampjes en in winkels werden tijdens dit evenement goederen en producten uit een betreffend land verkocht. Helaas is dat er niet meer. Geen idee eigenlijk waarom dat verdwenen is. Maar daarom staan wat mij betreft alle mogelijkheden open. We kunnen er een Spaans of Italiaans thema van maken. De activiteiten kun je behouden, maar de markt, waar eten en drinken te verkrijgen is, zou je dan een twist van dat land kunnen geven.”

Eigenlijk zeg je dat er ook een Place du Tertre in Milaan of in Valencia te vinden is…

“Precies. Ook daar heb je markten en pleinen waar op straat kunst wordt gemaakt en waar muziek te horen is. Dus een vervolg komt er sowieso. Dat was vooraf ook al de insteek. En sterker nog: degene die de poppenkast verzorgde is voor volgend jaar al vastgelegd. En het is ook terecht: als je kijkt naar alle blije gezichten die we gezien hebben, dan is dit iets waar we wat mee moeten.”