Zomerstad afgesloten met zeepbellen, springkussens en brulrace (foto’s)

Vanaf een verre planeet zijn er zeepbellen naar de aarde gestuurd. Foto: Rieks Oijnhausen

Zomerstad 2025 zit erop. Zondag werd het evenement op de Grote Markt afgesloten met verschillende activiteiten, die veel belangstelling trokken.

Het Zomerstad Eindfestijn bestond onder andere uit een magische zeepbellenshow. “Vanuit een verre planeet vol bubbels zijn de Bubblicea naar de aarde gekomen”, vertelt de organisatie. “Wat hun taak is? De perfecte zeepbel vinden om hun planeet te redden. Met een grote, gekke wagen reizen ze rond en toveren ze overal reusachtige zeepbellen in alle kleuren van de regenboog. Soms dansen de bellen, soms verdwijnen ze zomaar. Het lijkt wel magie.” Het straattheater trok veel belangstelling.

Ook de springkussens en het schminken konden op veel enthousiasme rekenen, net als de Turbo stoelendans. Daarbij draaide alles om snelheid, muziek en lol. Op de Grote Markt waren verschillende stoelen neergezet. Wanneer de dj ineens stopte met muziek draaien, was het de taak om zo snel mogelijk een stoel te bemachtigen. Wie misgreep, viel af. Volgens een nieuwsfotograaf zorgde het voor een vrolijk geheel, waarbij de deelnemers ook volop aangemoedigd werden door het publiek.

Straattheater op de Grote Markt. Foto: Rieks Oijnhausen Wie het hardste brult, die komt het snelste vooruit. Foto: Rieks Oijnhausen

Brulrace

Een ander evenement dat in het oog sprong, was de brulrace. “Deze installatie legt op een hilarische manier de vinger op de wond van onze kapitalistische maatschappij”, vertelt de organisatie. “Volgens Firmakodde moeten onze kinderen op tijd leren hoe het er in het echte leven aan toegaat: hoe harder je schreeuwt, hoe meer je bereikt in het leven. De driewielers reageren op geluid; hoe harder de coureur schreeuwt, hoe sneller hij gaat. Hoe meer mensen je horen, hoe meer mensen je zien. Hoe eerder je de finish bereikt, hoe eerder je wint: en hoe meer je ‘het’ verdient.”

Zomerstad

Zomerstad begon op 20 juli met een groot aantal springkussens op de Grote Markt en Vismarkt. Ook in de afgelopen twee weken vonden er tal van activiteiten plaats. Zo kon er deelgenomen worden aan de ‘Achterkant van de Stad’, waarbij kinderen een kijkje konden nemen op plekken waar je normaal niet komt. Hoe ziet bijvoorbeeld een politiecel eruit? Of hoe gaat het eraan toe in een uitgaansgelegenheid? Daarnaast vonden er tal van workshops plaats, was er een silent disco en waren er kleurplaten beschikbaar.

Het doel van Zomerstad is om het voor iedereen een onvergetelijke zomer te maken. Niet elk kind kan op vakantie naar een ver en exotisch oord. Zomerstad, een initiatief van de gemeente en de Groningen City Club, is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die niet op vakantie gaan, maar in de praktijk is ieder kind welkom. De organisatie spreekt van een succesvol evenement en hoopt volgend jaar zomer terug te keren.