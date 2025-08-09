Zomers weer op komst: hier kun je veilig zwemmen in de buurt van de stad

Met fraaie zomerse dagen in aantocht, rijst de vraag waar je veilig kunt zwemmen. Vrijdag werd bekend dat in de Sprengervijver in het Stadspark blauwalg is aangetroffen. Zwemmen is er niet verboden, maar er geldt wel een waarschuwing. Maar waar kun je dan wel veilig een frisse duik nemen?

Eerst naar OOG-weerman Johan Kamphuis. In de afgelopen periode leek het soms meer herfst dan zomer met veel bewolking en felle regenbuien. Volgens Kamphuis gaat dat veranderen. “Dit weekend zijn er flinke zonnige perioden, het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Maandag wordt het met 25 of 26 graden al zomers warm. Het is dan zonovergoten en rustig weer. Kijken we verder vooruit dan zien we dat het van dinsdag tot en met donderdag hoogzomer is met veel zon en temperaturen tussen de 28 en 30 graden.”

Controle zwemwater

Dit zijn ideale omstandigheden om een frisse duik te nemen. Maar waar kun je dat veilig doen? Uit een laatste controle van het zwemwater blijkt dat een aantal locaties afvallen. Zoals gezegd geldt er een waarschuwing voor de Sprengervijver in het Stadspark vanwege blauwalg. Voor De Lijte bij het Paterswoldsemeer geldt een negatief zwemadvies. Ook daar is blauwalg aangetroffen. Blauwalg is geen echte alg, maar een bacterie die van nature in zoet water voorkomt. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan blauwalg zich explosief vermenigvuldigen. Dit leidt tot een dikke, vaak groenblauwe laag op het water die eruitziet als verf of een soep. De bacteriën kunnen giftige stoffen produceren die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie en, mochten ze het water binnenkrijgen, maag- en darmklachten krijgen.

Een negatief zwemadvies geldt ook voor het Reitdiep bij Garnwerd. Daar is de waterkwaliteit onvoldoende, waardoor zwemmen er wordt ontraden. Voor het Zwaneveldsgat bij Kolham en de locatie Meerwijck bij het Zuidlaardermeer geldt een waarschuwing, omdat daar blauwalg is aangetroffen. Alle overige locaties in of in de nabijheid van de stad krijgen groen licht: de Hoornseplas, het Stadsstrand, recreatieplas Kardinge, het Zijlkade Park bij Meerstad, Meeroevers, recreatieplas Engelbert, het Grunostrand en Ruskenveen bij Hoogkerk krijgen allemaal een voldoende, zo blijkt uit de laatste controle.

Zwembaden

Ben je geen fan van openbaar zwemwater, dan is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van één van de zwembaden in de gemeente. De openluchtzwembaden in Hoogkerk en Ten Boer zijn deze dagen geopend. Dat geldt ook voor De Papiermolen in de stad. Of zij hun openingstijden aan gaan passen vanwege de warme dagen die eraan komen, is op dit moment nog onbekend.

Een overzicht van de resultaten van het zwemwater vind je op deze website.