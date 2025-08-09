Zoeken naar kriebelbeestjes bij Het Groninger Landschap

In het bezoekerscentrum Reitdiep bij Noorderhoogebrug kunnen kinderen deze zaterdag op zoek naar bodemdiertjes en kriebelbeestjes.

“Wat kruipt daar in de bodem, tussen het gras en door de struiken?” vraagt de natuurorganisatie zich af. “Met een loep en een zoekkaart gaan we op zoek naar kleine beestjes rond het bezoekerscentrum. Als je ze van dichtbij met een loep bekijkt, ontdek je hoe mooi ze eigenlijk zijn. Met de zoekkaart kun je uitzoeken welk beestje je gevonden hebt. We zijn heel benieuwd welke beestjes jij op het spoor komt!”

Je kunt denken aan kriebelbeestjes zoals mieren, bijen, vlinders, spinnen, kevers, bladluizen, sprinkhanen, oorwormen, pissebedden en slakken. Bodemdieren zijn bijvoorbeeld regenwormen, mieren, pissebedden en duizendpoten. De activiteit begint zaterdagmiddag om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het programma is geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder. Aanmelden kan via de website van Het Groninger Landschap.