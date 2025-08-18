Zo ziet de viering van Groningens Ontzet er dit jaar uit

Foto via KVV (Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken)

Een drakenbootrace in de gracht, een concert van het Noord Nederlands Orkest op een vlonder in de Zuiderhaven en een afsluiting met vuurwerk. Dat en meer staat op het programma in de aanloop en tijdens de viering van het Ontzet van Groningen op donderdag 28 augustus.

De feestelijkheden beginnen al op woensdag 20 augustus. Dan gaat de zomerkermis van start op de Grote Markt. De kermis is dagelijks open van 10.00 tot 24.00 uur. Op zondag 24 augustus is er een oecumenische dienst in de Martinikerk. Het thema is Vrede is de Weg.

De nieuwe voorstelling van het Bommen Berend jeugdtheater gaat volgende week woensdag (27 augustus) in première op de binnenplaats van het Museum aan der A. Op dezelfde dag spreekt streek- en cultuurhistoricus Jochem Abbes in de Doopgezinde Kerk.

Groote Maaltijd, Ontzetrede en herdenking

De festiviteiten op 28 augustus beginnen zoals gebruikelijk bij de buste van Rabenhaupt op het Waagplein. Hij beëindigde in 1672 de belegering van Groningen door de bisschop van Münster.

Hoogleraar Moderne Nederlandse geschiedenis James Kennedy spreekt de 28 augustus Ontzetrede uit in het Academiegebouw. Ook dit jaar is de Groote Maaltijd weer aanwezig: zuurkool met een grote gehaktbal in der A-kerk.

Drakenbootrace keert terug

Dit jaar keert de Drakenbootrace terug in de gracht tussen de Kleine der Aa en de Pottebakkersrijge. Op de kade van de Hoge der A is een gevarieerde markt met kraamhouders. In de Poelestraat is het Bommen Berend Straatfeest en de binnenstad spelen dweilorkesten muziek.

Het Noord Nederlands Orkest speelt vanaf een vlonder in de Zuiderhaven. Ze voeren The Royal Fireworks van Handel uit. Dit is een opmaat naar het traditionele vuurwerk dat de dag afsluit.

Meer informatie over tijden en locaties is te vinden op de website van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken.