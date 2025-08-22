Yannick Koerts blijft assistent-coach bij Donar

Yannick Koerts - Foto via Donar

Yannick Koerts blijft ook komend seizoen assistent van hoofdcoach Jason Dourisseau bij Donar.

Koerts stroomde halverwege vorig jaar in als assistent toen Dourisseau hoofdcoach werd. Tegelijkertijd was hij hoofdcoach van Donar U19, waarmee hij landskampioen werd.

Die rol legt hij nu naast zich neer, vertelt Koerts: “Het winnen van het Nederlands Kampioenschap voelde dit als het juiste moment om dat af te sluiten. Dat betekent dat ik alle tijd in het eerste kan steken en samen met Jason de trainingen en de wedstrijden kan voorbereiden. Wij zijn op de achtergrond druk bezig met het plannen van aankomend seizoen en ik kan niet wachten om weer voor een vol Martiniplaza te spelen!”