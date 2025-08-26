Woensdag wisselend bewolkt, komende dagen ruimte voor de zon

De maansikkel laat zich dinsdagavond zien bij de Martinitoren. Foto: Karin Engelkes-ten Hof

De zon laat zich de komende dagen regelmatig zien. Desondanks neemt de kans op een bui wel toe.

Woensdag begint de dag met zonneschijn. Weldra dienen zich echter wat stapelwolken aan. Het blijft droog. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting komt de maximumtemperatuur rond de 23 graden te liggen. In de nacht van woensdag op donderdag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Op donderdag, tijdens Groningens Ontzet, is er in de ochtend veel ruimte voor de zon. In de middag ontstaat er bewolking en kan er een onweersbui voorkomen. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 24 graden.

Op vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In de ochtend is er de meeste ruimte voor de zon. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het dan 22 of 23 graden.