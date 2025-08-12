“Woensdag tropisch, in het weekend maakt temperatuur vrije val”

Foto: Joris van Tweel

Na een aantal warme en tropische dagen wordt het vanaf komend weekend minder warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat de temperatuur een vrije val maken.

“Woensdag is het uitzonderlijk warm met 32 of 33 graden”, vertelt Kamphuis. “Er is vrijwel volop zon en de zuidoostenwind draait in de middag naar het noordwesten en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Om 20.00 uur is het nog altijd ongeveer 27 graden. In de nacht naar donderdag is er toenemende bewolking, het is erg zwoel met 19 graden als minimumtemperatuur en later in de nacht is er kans op een bui.”

“Donderdag wordt het wederom tropisch met 29 of 30 graden. Het is zwoel en naast perioden met zon trekken er ook wolkenvelden over. In de middag is er een kleine kans op een verspreide bui. Om 20.00 uur is het nog 24 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het langzaam af naar 18 graden.”

“Vrijdag wordt het bij flinke perioden met zon 27 graden. Tijdens het weekend volgt een vrije val van de temperatuur. Meer daarover op de weerpagina of luister op werkdagen naar het radioweerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.