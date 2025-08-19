‘Woensdag ruimte voor de zon, komende dagen grijs en koeler’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De zon zal zich de komende dagen minder vaak laten zien. Het wordt overwegend grijs, maar het blijft wel droog.

Woensdag begint de dag met bewolking. In de tweede helft van de ochtend laat de zon zich steeds vaker zien, hoewel we in de middag te maken blijven houden met wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richting wordt het 22 graden. In de nacht naar donderdag is het helder en koelt het af naar ongeveer 13 of 14 graden.

Donderdag verloopt overwegend grijs. Af en toe is een glimp van de zon mogelijk. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het dan 17 of 18 graden.

Op vrijdag zijn de verschillen klein: de bewolking overheerst en af en toe laat de zon zich even zien. Het wordt 17 graden bij een zwakke tot matige wind die uit het noordwesten waait.