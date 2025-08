“Woensdag perioden met zon, in het weekend zomerse temperaturen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Na de buien van de afgelopen periode lonkt de zomer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het komend weekend 25 graden worden, waarmee de zomer terugkeert.

“Woensdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 of 22 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar donderdag zijn er opklaringen en koelt het af tot omstreeks 11 graden. Donderdag wordt een rustige dag. Eerst zijn er opklaringen, maar de bewolking neemt toe. Lokaal kan een ‘stofbuitje’ vallen, maar het is overwegend droog bij 23 graden als maximumtemperatuur.”

“Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, maar is het niet stralend. Ook dan is er kans op een licht spatje regen. Het wordt 23 graden bij rustig weer.

Tijdens het weekend lopen de temperaturen op naar een zomerse 25 graden. En hoe ziet het vakantieweer er begin volgende week uit? Lees alles over de lange termijn op de weerpagina of luister op werkdagen naar het radioweerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”