Wisselvallig weer met zon, buien en kans op onweersklap

Foto: Gerard Kobes

In Groningen en omgeving blijft het de komende dagen wisselend qua weer. Er zijn droge momenten met zon, maar ook buien die soms gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt vaak rond de 22 tot 25 graden.

Woensdag is het zonnig met af en toe bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot 23 graden in het noordwesten en 25 à 26 graden richting het zuidoosten. In de avond blijft het aangenaam warm met 19 tot 20 graden. Later op de avond of in de nacht kan er wel lokaal een bui overtrekken.

De lucht boven Groningen is donderdag wisselend bewolkt. Vooral in de middag en avond ontstaan buien, soms met onweer. Voor de buien uit loopt de temperatuur nog op tot 23 tot 25 graden. Vrijdag is er ruimte voor de zon, maar kan ook een bui vallen. Het wordt rond de 22 graden.

In het weekend is het wisselvallig. Er staat meer wind en er is af en toe een bui. Maar er zijn ook droge momenten met zon. Overdag wordt het 20 tot 21 graden. In de nacht naar zondag zijn er meer buien.