Wisselvallig weer in Groningen dit weekend

Het weer in Groningen blijft dit weekend wisselvallig. Beide dagen zijn er droge perioden, maar ook kans op een enkele bui. De temperatuur ligt rond 22 graden.

Op zaterdag wisselen wolken en zon elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er lokaal een korte regenbui vallen. De middagtemperatuur loopt op tot 21 à 23 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten.

Zondag verandert het beeld weinig. De kans op buien is wel wat groter, maar de temperatuur blijft rond de 22 graden hangen.

Na het weekend verandert er weinig: temperaturen net boven de 20 graden, af en toe zon en vrijwel elke dag kans op een bui. Alleen dinsdag vormt, met een nihile kans op neerslag, een uitzondering op de rest van de komende week.